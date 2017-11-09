Лэмпард поддержал Антонио Конте

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку главному тренеру "синих" Антонио Конте, у которого, по слухам, возник конфликт с руководством клуба.

"Конте пришёл в "Челси", когда команда финишировала на 10-м месте в Премьер-лиге. Это был трудный период для клуба. Одна и та же группа футболистов всё изменила с его приходом, а это показывает, какой он отличный тренер. В прошлом сезоне они выиграли АПЛ благодаря Конте. В нынешнем сезоне стартовали не лучшим образом, а в Англии, если вы не выигрываете в каждом матче, люди начинают говорить о вашей работе. Но я думаю, что все, кто знает Конте, кто близок к "Челси", понимают, какой он отличный тренер. Я надеюсь, что он останется, и думаю, что Конте будет более успешным" - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

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