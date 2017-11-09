Лэмпард поддержал Антонио Конте

Теги челсиантонио контефрэнк лэмпард

Лэмпард поддержал Антонио Конте

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку главному тренеру "синих" Антонио Конте, у которого, по слухам, возник конфликт с руководством клуба.

"Конте пришёл в "Челси", когда команда финишировала на 10-м месте в Премьер-лиге. Это был трудный период для клуба. Одна и та же группа футболистов всё изменила с его приходом, а это показывает, какой он отличный тренер. В прошлом сезоне они выиграли АПЛ благодаря Конте. В нынешнем сезоне стартовали не лучшим образом, а в Англии, если вы не выигрываете в каждом матче, люди начинают говорить о вашей работе. Но я думаю, что все, кто знает Конте, кто близок к "Челси", понимают, какой он отличный тренер. Я надеюсь, что он останется, и думаю, что Конте будет более успешным" - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Не пропустите: Пирло может получить должность в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов