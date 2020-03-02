Лэмпард поделился мнением о будущем голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о будущем голкипера команды Кепы Аррисабалаги.

Последний раз 25-летний футболист выступал 21 января в матче чемпионата Англии против "Арсенала" (2:2).

"Кепа хорошо тренировался, поддерживает команду. Есть ли у него будущее в "Челси"? Да. Каждый игрок контролирует свою судьбу с точки зрения того, как они играют и тренируются", - цитирует Лэмпарда Sk Sports.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 24 матчах, 2 из которых отстоял на ноль.

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