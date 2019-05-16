Лэмпард поделился мыслями о победе над "Лидсом" по сумме двух матчей

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о победе в матче с "Лидсом". Об этом сообщает

"Дерби Каунти" по сумме двух матчей (4:3) вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.

"Я всем говорил, чтобы нас не списывали со счетов. Мы быстро изменили схему, сделали небольшие перестановки. Однако нужно было, чтобы парни показали смелость при игре с мячом, и они это сделали.

Нужно наслаждаться и готовиться к матчу с "Астон Виллой", - сказал Лэмпард.

Ранее сообщалось, что специалист может сменить Сарри на послу главного тренера "Челси".