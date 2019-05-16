Лэмпард поделился мыслями о победе над "Лидсом" по сумме двух матчей

2 Теги фрэнк лэмпарддерби каунтиастон виллалидс юнайтед

Лэмпард поделился мыслями о победе над "Лидсом" по сумме двух матчей

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о победе в матче с "Лидсом". Об этом сообщает

"Дерби Каунти" по сумме двух матчей (4:3) вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.

"Я всем говорил, чтобы нас не списывали со счетов. Мы быстро изменили схему, сделали небольшие перестановки. Однако нужно было, чтобы парни показали смелость при игре с мячом, и они это сделали.

Нужно наслаждаться и готовиться к матчу с "Астон Виллой", - сказал Лэмпард. 

Ранее сообщалось, что специалист может сменить Сарри на послу главного тренера "Челси".

Не пропустите: "Дерби Каунти" победил "Лидс" и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Молодец ФРЭНК и его парни.

Ответить
Крош
Крош

Поздравляю!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов