Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Аяксом"

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Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Аяксом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, чего ждет от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аяксом". Об этом информирует официальный сайт лондонцев.

"Мы понимаем, что матч будет непростым. По прошлому году мы знаем, как они могут играть.

Они уверенно выиграли оба матча в группе на данный момент, так что будет непросто. Не думаю, что наши 5 побед подряд что-то значат, но это придает уверенности. Соперник будет другого уровня, нам нужно быть готовыми.

Я и команда очень уважаем "Аякс". Мы верим в себя", - сказал Лэмпард. 

Напомним, встреча "Челси" с "Аяксом" состоится завтра, 23 октября, на стадионе "Амстердам-Арена". Начало - в 19:55 (мск).

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