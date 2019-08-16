Лэмпард поделился впечатлениями от первых матчей "Челси" под его руководством

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о первых матчах "синих" под его руководством.

Напомним, в 1-ом туре АПЛ "Челси" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4), а также по пенальти проиграл "Ливерпулем" в матче за Суперкубок УЕФА.

"Во время матча с "Манчестер Юнайтед" были важные моменты. Для меня игра не проиграна. А против "Ливерпуля" - одной из лучших команд - мы дали бой", - сказал Лэмпард.

18 августа состоится матч 2-го тура АПЛ "Челси" - "Лестер". Начало - 18:30 (мск).

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