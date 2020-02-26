Лэмпард подвел итоги матча с "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромный матч против "Баварии" (0:3) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Игра была ужасной, нужно быть честным. Они превзошли нас во всем, это отрезвляет. Я очень разочарован, так как мы могли лучше сыграть. Мы должны принять этот удар и вернуться к уровню, на котором хотим быть.

Меня беспокоит общая картина. Как быстро мы восстановимся к АПЛ и вернемся к нужному уровню", - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

Ответная встреча команд состоится 18 марта в Баварии. Начало - в 23:00.

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