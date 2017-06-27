Лэмпард получил предложение возглавить клуб третьей английской лиги



Известный английский футболист Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером "Оксфорд Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клуб предложил англичанину пост наставника.

Стоит отметить, что 39-летний Лэмпард завершил карьеру игрока в феврале и пока не имеет тренерского опыта.

В "Оксфорд Юнайтед" занял восьмое место в третьей по счету английской лиге.

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