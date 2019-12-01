Лэмпард попросил "Челси" сохранить Виллиана

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Лэмпард попросил "Челси" сохранить Виллиана
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намерен сохранить в команде бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, наставник надеется, что клуб продлит контракт с футболистом до начала января. Нынешнее соглашение игрока истекает летом 2020 года, поэтому с 1 января он может подписать контракт с другим клубом. Лэмпард всячески стремится избежать ухода бразильца.

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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