Лэмпард повторил тренерский антирекорд "Челси" 31-летней давности

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Лэмпард повторил тренерский антирекорд "Челси" 31-летней давности

Лондонский "Челси" при Фрэнке Лэмпарде крайне неудачно выступает на своём поле.

С начала сезона "синие" дважды сыграли вничью и дважды проиграли в матчах на "Стэмфорд Бридж".

Таким образом, Лэмпард повторил антирекорд Бобби Кэмпбелл 31-летней давности.

И Лэмпард в 2019-м, и Кэмпбелл в 1988 году начали работу в "Челси" с безвыигрышной домашней серии длительностью 4 матча.

Не пропустите: "Челси" выдал худший результат по пропущенным голам в чемпионате за последний 41 год. | http://soccernews.ru
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