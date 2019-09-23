Лэмпард повторил тренерский антирекорд "Челси" 31-летней давности
Лондонский "Челси" при Фрэнке Лэмпарде крайне неудачно выступает на своём поле.
С начала сезона "синие" дважды сыграли вничью и дважды проиграли в матчах на "Стэмфорд Бридж".
Таким образом, Лэмпард повторил антирекорд Бобби Кэмпбелл 31-летней давности.
И Лэмпард в 2019-м, и Кэмпбелл в 1988 году начали работу в "Челси" с безвыигрышной домашней серии длительностью 4 матча.
Не пропустите: "Челси" выдал худший результат по пропущенным голам в чемпионате за последний 41 год. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
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|Уотфорд
|4
|1