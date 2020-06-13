Лэмпард предоставил Кепе последний шанс

Будущее вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги решится в концовке текущего сезона.

По сведениям The Telegraph, если испанский голкипер провалит остаток сезона, то наставник клуба Фрэнк Лэмпард потребует покупку нового вратаря.

Ранее сообщалось, что "Челси" может подписать вратаря "Аякса" Андре Онану.

Напомним, что Аррисабалага является самым дорогим вратарем в истории футбола. "Челси" заплатил за него 80 миллионов евро.

В этом сезоне Кепа провел 33 матча, в которых пропустил 41 гол.

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