Лэмпард пришел в полуразрушенный "Челси"! Но не все так плохо, ведь у клуба есть скрытые резервы на случай трансферного бана

Теги челсифрэнк лэмпард

Лэмпард пришел в полуразрушенный "Челси"! Но не все так плохо, ведь у клуба есть скрытые резервы на случай трансферного бана

Фрэнк Лэмпард официально назначен на должность главного тренера лондонского "Челси". Событие, прямо скажем, воспринималось лишь как вопрос времени и вызывало вопрос "ну когда уже?", ибо других кандидатур на этот пост по факту и не было. Английская пресса называла разные фамилии, в том числе Аллегри, но реальность такова, что на данном этапе "аристократы" являются чуть ли не самым непривлекательным клубом Европы для именитых тренеров. Причина проста – 12 месяцев, то есть в течении 2 трансферных окон "Челси" не сможет регистрировать новых игроков в связи с нарушениями официальных правил ФИФА касаемо перехода футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Возможно, единичный случай внутренняя структура "синих" смогла бы сгладить и отправить в вечность, словно пепел по ветру, но когда нарушений сразу 29, то не заметить такую колоду в глазу практически невозможно. "Челси" пытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, однако шансов на позитивный исход было мало. Это, собственно, и доказал финальный результат – никакого приостановления или удаления трансферного бана. В связи с этим многое говорят о тяжелой судьбе Лэмпарда. Мол тренер без должного опыта работы и совсем без опыта работы в больших коллективах приходит на незаконченную "стройку" имени Сарри, в сейсмическую зону, да еще и не имеет ресурсов, чтобы прикупить пару игроков под себя. Однако, все не так уж и плохо. "Титаник" уже с пробоиной, но полного крушения можно избежать. Редакция Soccernews объясняет почему.

Несмотря на трансферный бан, "Челси" уж очень активен на трансферном рынке. Во-первых, команда потратила уже более 100 млн на новых игроков. Зимой "аристократы" решили подстелить соломку на случай ухода ключевых футболистов (а, возможно, они знали, что бана не избежать) и купили у дортмундской "Боруссии" Пулишича за 64 млн евро. Кроме того, по условиям контракта, "Челси" имел право забрать себе Ковачича, который выступал в Лондоне по ходу текущего сезона на правах аренды, был зарегистрирован как игрок "Челси" еще до начала конфликта с трансферным баном и имел право оставаться в клубе в случае необходимости. Мадридский "Реал" особо не препятствовал, ведь Пересу тоже нужно сводить воедино доходы и расходы, а 40 млн лишними не будут. На фоне покупок "Челси" еще и активно теряет. Главный уход – Эден Азар уехал в Мадрид и ставка на Пулишича сработала. Нет сомнений, что в следующем сезоне американцу придется закрывать позицию бельгийца. Кроме того, клуб покинули Гонсало Игуаин (сообщалось, что он может остаться в клубе, но по нынешней информации трансфер аргентинца в "Челси", после арендного соглашения во второй половине прошлого сезона, не будет осуществлен) и центральный защитник Гари Кэйхилл (возраст сделал свое, да и стабильной игровой практики англичанин больше не имеет, хотя резервиста "аристократы", конечно, потеряли солидного). Есть также вероятность, что клуб покинут Виллиан и Жоржиньо, но эта информация находится на уровне слухов.

Потери "Челси" касаются не только продаж. Кроме всего прочего, "аристократы" страдают от травм, так что Лэмпарду придется начинать сезон сразу без троих футболистов, которые в прошлом сезоне если и не всегда были футболистами старта, то хотя бы значительно помогали составу. В первую очередь, речь идет об Антонио Рюдигере, который является ключевым центральным защитником "Челси", но не сможет играть из-за травмы колена. Еще два футболиста страдают из-за травмы ахилла. Лофтус-Чик отлично проявил себя в конце прошлого сезона, но его дебют при Лэмпарде будет отложен. Это же касается и молодого дарования "Челси" – Каллума Хадсона-Одои. "Аристократы" всячески удерживали молодую звездочку у себя и не продавали ее "Баварии", а в итоге от его услуг пока придется отказаться. Хотя, в перспективе, Хадсон-Одои может существенно помочь Лэмпарду поставить игру на фланге. Плюс в том, что эти игроки все же вернуться в состав и новый главный тренер сможет на них рассчитывать.

А вот кто еще вернется в состав – неизвестно! "Челси" – это очень интересная команда, которая ведет активную "арендную политику". С середины прошлого десятилетия они отправили в другие клубы более 100 человек, среди которых были не только молодые и перспективные, а еще и почти готовые звезды, по типу Салаха, Мозеса, Реми, Лукаку, Де Брюйне или Куртуа. Далеко не все возвращались и получали место в составе, но в связи с текущей ситуацией Лэмпарду, возможно, придется посмотреть в эту сторону. Этим летом в клуб вернется 13 футболистов, но лишь несколько реально готовы исполнять большие задачи и играть на уровне топ-матчей АПЛ и Лиги Чемпионов (хотя, характеристика, конечно, с натяжкой). В первую очередь мы говорим о Тьемуэ Бакайоко, который провел в целом хороший сезон в "Милане", если бы не скандалы с Гаттузо под конец года. Если "Челси" понадобится усиления в центр поля, этот парень может решить эту проблему или хотя бы подстраховать. Куда хуже у "аристократов" с форвардами, но и здесь есть некоторая глубина, которую можно использовать. Летом в клуб могут вернуться Миши Батшуайи и Тэмми Абрахам. Первый уже пытался заиграть в "Челси", но ограничился ролью не очень результативного резервиста. Однако, в случае если Лэмпард найдет бельгийцу применение, тот может принести свои 10 голов и столько же зачетных очков по ходу сезона. Второй – Абрахам – провел отличный сезон в Чемпионшипе, став лучшим бомбардиром клуба ("Астон Вилла") и лиги. Однако, Абрахам никогда не играл на самом высоком уровне, так что полагать, что главный тренер сразу поставит его в состав, не стоит. Во всяком случае, перестраховка у Лэмпарда есть.

Стоит также отметить, что "Челси" не первый! В свое время трансферные баны переживали "Барселона" (2016) и "Реал" (2017). Однако, существенная разница в том, что испанские клубы удерживали своих лидеров, а "Челси" свою главную звезду продал. Но и здесь можно найти некую компенсацию, ведь вместо главной звезды пришла легенда клуба. Эмоциональный импульс на старте обеспечен, а дальше посмотрим!

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов