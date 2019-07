Лэмпард пришел в полуразрушенный "Челси"! Но не все так плохо, ведь у клуба есть скрытые резервы на случай трансферного бана

Фрэнк Лэмпард официально назначен на должность главного тренера лондонского "Челси". Событие, прямо скажем, воспринималось лишь как вопрос времени и вызывало вопрос "ну когда уже?", ибо других кандидатур на этот пост по факту и не было. Английская пресса называла разные фамилии, в том числе Аллегри, но реальность такова, что на данном этапе "аристократы" являются чуть ли не самым непривлекательным клубом Европы для именитых тренеров. Причина проста – 12 месяцев, то есть в течении 2 трансферных окон "Челси" не сможет регистрировать новых игроков в связи с нарушениями официальных правил ФИФА касаемо перехода футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Возможно, единичный случай внутренняя структура "синих" смогла бы сгладить и отправить в вечность, словно пепел по ветру, но когда нарушений сразу 29, то не заметить такую колоду в глазу практически невозможно. "Челси" пытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, однако шансов на позитивный исход было мало. Это, собственно, и доказал финальный результат – никакого приостановления или удаления трансферного бана. В связи с этим многое говорят о тяжелой судьбе Лэмпарда. Мол тренер без должного опыта работы и совсем без опыта работы в больших коллективах приходит на незаконченную "стройку" имени Сарри, в сейсмическую зону, да еще и не имеет ресурсов, чтобы прикупить пару игроков под себя. Однако, все не так уж и плохо. "Титаник" уже с пробоиной, но полного крушения можно избежать. Редакция Soccernews объясняет почему.

