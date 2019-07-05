Лэмпард пришел в полуразрушенный "Челси"! Но не все так плохо, ведь у клуба есть скрытые резервы на случай трансферного бана
Фрэнк Лэмпард официально назначен на должность главного тренера лондонского "Челси". Событие, прямо скажем, воспринималось лишь как вопрос времени и вызывало вопрос "ну когда уже?", ибо других кандидатур на этот пост по факту и не было. Английская пресса называла разные фамилии, в том числе Аллегри, но реальность такова, что на данном этапе "аристократы" являются чуть ли не самым непривлекательным клубом Европы для именитых тренеров. Причина проста – 12 месяцев, то есть в течении 2 трансферных окон "Челси" не сможет регистрировать новых игроков в связи с нарушениями официальных правил ФИФА касаемо перехода футболистов, которым еще не исполнилось 18 лет. Возможно, единичный случай внутренняя структура "синих" смогла бы сгладить и отправить в вечность, словно пепел по ветру, но когда нарушений сразу 29, то не заметить такую колоду в глазу практически невозможно. "Челси" пытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, однако шансов на позитивный исход было мало. Это, собственно, и доказал финальный результат – никакого приостановления или удаления трансферного бана. В связи с этим многое говорят о тяжелой судьбе Лэмпарда. Мол тренер без должного опыта работы и совсем без опыта работы в больших коллективах приходит на незаконченную "стройку" имени Сарри, в сейсмическую зону, да еще и не имеет ресурсов, чтобы прикупить пару игроков под себя. Однако, все не так уж и плохо. "Титаник" уже с пробоиной, но полного крушения можно избежать. Редакция Soccernews объясняет почему.
Just a few of the highlights... #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/SBHcLPapwg— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 липня 2019 р.
Несмотря на трансферный бан, "Челси" уж очень активен на трансферном рынке. Во-первых, команда потратила уже более 100 млн на новых игроков. Зимой "аристократы" решили подстелить соломку на случай ухода ключевых футболистов (а, возможно, они знали, что бана не избежать) и купили у дортмундской "Боруссии" Пулишича за 64 млн евро. Кроме того, по условиям контракта, "Челси" имел право забрать себе Ковачича, который выступал в Лондоне по ходу текущего сезона на правах аренды, был зарегистрирован как игрок "Челси" еще до начала конфликта с трансферным баном и имел право оставаться в клубе в случае необходимости. Мадридский "Реал" особо не препятствовал, ведь Пересу тоже нужно сводить воедино доходы и расходы, а 40 млн лишними не будут. На фоне покупок "Челси" еще и активно теряет. Главный уход – Эден Азар уехал в Мадрид и ставка на Пулишича сработала. Нет сомнений, что в следующем сезоне американцу придется закрывать позицию бельгийца. Кроме того, клуб покинули Гонсало Игуаин (сообщалось, что он может остаться в клубе, но по нынешней информации трансфер аргентинца в "Челси", после арендного соглашения во второй половине прошлого сезона, не будет осуществлен) и центральный защитник Гари Кэйхилл (возраст сделал свое, да и стабильной игровой практики англичанин больше не имеет, хотя резервиста "аристократы", конечно, потеряли солидного). Есть также вероятность, что клуб покинут Виллиан и Жоржиньо, но эта информация находится на уровне слухов.
Потери "Челси" касаются не только продаж. Кроме всего прочего, "аристократы" страдают от травм, так что Лэмпарду придется начинать сезон сразу без троих футболистов, которые в прошлом сезоне если и не всегда были футболистами старта, то хотя бы значительно помогали составу. В первую очередь, речь идет об Антонио Рюдигере, который является ключевым центральным защитником "Челси", но не сможет играть из-за травмы колена. Еще два футболиста страдают из-за травмы ахилла. Лофтус-Чик отлично проявил себя в конце прошлого сезона, но его дебют при Лэмпарде будет отложен. Это же касается и молодого дарования "Челси" – Каллума Хадсона-Одои. "Аристократы" всячески удерживали молодую звездочку у себя и не продавали ее "Баварии", а в итоге от его услуг пока придется отказаться. Хотя, в перспективе, Хадсон-Одои может существенно помочь Лэмпарду поставить игру на фланге. Плюс в том, что эти игроки все же вернуться в состав и новый главный тренер сможет на них рассчитывать.
А вот кто еще вернется в состав – неизвестно! "Челси" – это очень интересная команда, которая ведет активную "арендную политику". С середины прошлого десятилетия они отправили в другие клубы более 100 человек, среди которых были не только молодые и перспективные, а еще и почти готовые звезды, по типу Салаха, Мозеса, Реми, Лукаку, Де Брюйне или Куртуа. Далеко не все возвращались и получали место в составе, но в связи с текущей ситуацией Лэмпарду, возможно, придется посмотреть в эту сторону. Этим летом в клуб вернется 13 футболистов, но лишь несколько реально готовы исполнять большие задачи и играть на уровне топ-матчей АПЛ и Лиги Чемпионов (хотя, характеристика, конечно, с натяжкой). В первую очередь мы говорим о Тьемуэ Бакайоко, который провел в целом хороший сезон в "Милане", если бы не скандалы с Гаттузо под конец года. Если "Челси" понадобится усиления в центр поля, этот парень может решить эту проблему или хотя бы подстраховать. Куда хуже у "аристократов" с форвардами, но и здесь есть некоторая глубина, которую можно использовать. Летом в клуб могут вернуться Миши Батшуайи и Тэмми Абрахам. Первый уже пытался заиграть в "Челси", но ограничился ролью не очень результативного резервиста. Однако, в случае если Лэмпард найдет бельгийцу применение, тот может принести свои 10 голов и столько же зачетных очков по ходу сезона. Второй – Абрахам – провел отличный сезон в Чемпионшипе, став лучшим бомбардиром клуба ("Астон Вилла") и лиги. Однако, Абрахам никогда не играл на самом высоком уровне, так что полагать, что главный тренер сразу поставит его в состав, не стоит. Во всяком случае, перестраховка у Лэмпарда есть.
Стоит также отметить, что "Челси" не первый! В свое время трансферные баны переживали "Барселона" (2016) и "Реал" (2017). Однако, существенная разница в том, что испанские клубы удерживали своих лидеров, а "Челси" свою главную звезду продал. Но и здесь можно найти некую компенсацию, ведь вместо главной звезды пришла легенда клуба. Эмоциональный импульс на старте обеспечен, а дальше посмотрим!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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