Лэмпард пришел в ярость из-за поступка Маркоса Алонсо

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Лэмпард пришел в ярость из-за поступка Маркоса Алонсо

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард был вне себя из-за поступка испанского защитника Маркоса Алонсо, сообщает The Athletic.

Алонсо был заменен в перерыве матча 3-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (3:3). После этого футболист принял душ в раздевалке, а затем в одиночестве отправился в автобус. Через 15 минут после начала второго тайма испанец занял место на трибунах. После матча Лэмпард накричал на Алонсо, обвинив его в эгоизме. 

Сообщается, что игроки "Челси" никогда не видели тренера в таком состоянии. Некоторые из них опасаются, что защитник больше никогда не сыграет за лондонский клуб.

29-летний Алонсо в нынешнем сезоне провел за "Челси" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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