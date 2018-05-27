Лэмпард прокомментировал эпизод с травмой Салаха

Экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о повреждении вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за повреждения, нанесённого Салаху. Рамос очень уважает египетского игрока. Он просто выполнял свою работу, которая свойственна всем защитникам. Иногда такие жёсткие столкновения неизбежны. К сожалению, в этом стыке Салаху не повезло" - приводит слова Лэмпарда BT Sport.

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