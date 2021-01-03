Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити"

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Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити"Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итог матча 17-го тура Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (1:3).

"Нас снова наказали за ошибки. Это наша проблема. Если мы хотим быть на уровне "Сити", нужно научиться справляться с давлением. Мы навязали борьбу во второй половине встречи. Но к тому моменту счет уже был 0:3 и игра, в целом, была проиграна.

Нас очень подкосил результат первого тайма. В игровом плане нам нужно стремиться к тому уровню футбола, который показал сегодня соперник.

Первые десять минут, считаю, нам удались. Но потом за дело взялась команда Пепа и мы пропустили два необязательных мяча кряду", – сказал Лэмпард в комментарии BBC.

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