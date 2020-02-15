Лэмпард прокомментировал лишение Аррисабалаги места в стартовом составе "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своём решении убрать из состава вратаря Кепу Аррисабалагу.

"Это мой выбор. Я жду от всех игроков соответствующей реакции. Любой может потерять место в составе, кроме, может быть, Месси или Роналду. Я не ожидаю улыбок, когда человек не проходит в состав, я просто ожидаю реакции. При такой конкуренции в команде нужно понимать, что при падении уровня или по решению тренера ты не попадаешь в состав, ты должен отреагировать на это правильно. Реакция Кепы была хорошей, как я и ожидал. Он старательно работал", - цитирует Лэмпарда The Guardian.

25-летний Аррисабалага не выходит на поле с 21 января, когда "Челси" упустил победу над "Арсеналом".

В текущем сезоне испанский страж ворот пропустил 43 гола в 31 матче.

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