Лэмпард прокомментировал назначение на пост главного тренера "Челси"
Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после заключения контракта с лондонским клубом.
"Возвращение в "Челси" в роли главного тренера - это огромный повод для гордости. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Но сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к следующему сезону. Я пришёл сюда, чтобы кропотливо работать и помогать клубу добиваться новых успехов", - приводит слова 41-летнего специалиста официальный сайт "синих".
Напоним, что стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Лэмпард отдал "Челси" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов, что является клубным рекордом.
Не пропустите: Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рубин" объявил о переходе экс-полузащитника "Локомотива" Кварацхелии
-
Лэмпард возглавил "Челси"
-
Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Виллиан пропустит финал Кубка Америки
Лента новостей
-
Нобоа придумал прозвища для Дзюбы и Азмуна
-
"Барселона" просит Неймара не бойкотировать предсезонную подготовку в ПСЖ
-
Агент рассказал, где продолжит карьеру Боккетти
-
"Рубин" объявил о переходе экс-полузащитника "Локомотива" Кварацхелии
-
Крыховяк прокомментировал подписание полноценного контракта с "Локомотивом"
-
ПСЖ готовит предложение по защитнику дортмундской "Боруссии"
-
В "Зените" не считают ошибкой подписание Маркизио
-
Полоз близок к переходу в "Сочи"
-
Лэмпард прокомментировал назначение на пост главного тренера "Челси"
-
"Барселона" назвала ПСЖ максимальную сумму, которую готова заплатить за Неймара
-
1
Лэмпард возглавил "Челси"
-
Итальянский клуб в шаге от подписания защитника "Спартака" Боккетти
-
1
Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной
-
1
Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"
-
Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса
-
Герреро вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Америки
-
Виллиан пропустит финал Кубка Америки
-
"Ювентус" сделал первое официальное предложение по де Лигту
-
СМИ узнали условия трансфера Крыховяка в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16