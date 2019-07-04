Лэмпард прокомментировал назначение на пост главного тренера "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после заключения контракта с лондонским клубом.

"Возвращение в "Челси" в роли главного тренера - это огромный повод для гордости. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Но сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к следующему сезону. Я пришёл сюда, чтобы кропотливо работать и помогать клубу добиваться новых успехов", - приводит слова 41-летнего специалиста официальный сайт "синих".

Напоним, что стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Лэмпард отдал "Челси" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов, что является клубным рекордом.

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