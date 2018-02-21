Лэмпард прокомментировал ничью между "Челси" и "Барселоной"

Экс-футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о матче "синих" против "Барселоны" (1:1).

"Эта пара соперников примерно равна, но теперь у "Барселоны" есть преимущество за счет выездного гола. Они очень сильны у себя дома. Кристенсен? Нельзя делать подобные ошибки в матчах такого уровня. Если Месси давать шансы, то он обязательно будет наказывать за это" - приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

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