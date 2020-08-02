Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в Кубке Англии
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о поражении своей команды в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1:2).
"Мы отлично провели первые 10-15 минут, но с того момента нужно винить себя. Мы стали слишком самоуверенными, мы будто гуляли с мячом и позволили сопернику вернуться в игру.
Все, что я могу делать, стоять на бровке и кричать. Мы усердно работали на протяжении года, но сегодня мы были медлительным и сами себе организовали неприятности. Мы сыграли недостаточно хорошо для победы в финале", - заявил Лэмпард.
Напомним, что по итогам завершившегося сезона АПЛ "Челси" занял 4 место и пробился в Лигу Чемпионов.
А еще: "Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга| http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Саутгемптон
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18