Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в Кубке Англии

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Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в Кубке Англии

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о поражении своей команды в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1:2).

"Мы отлично провели первые 10-15 минут, но с того момента нужно винить себя. Мы стали слишком самоуверенными, мы будто гуляли с мячом и позволили сопернику вернуться в игру.

Все, что я могу делать, стоять на бровке и кричать. Мы усердно работали на протяжении года, но сегодня мы были медлительным и сами себе организовали неприятности. Мы сыграли недостаточно хорошо для победы в финале", - заявил Лэмпард.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона АПЛ "Челси" занял 4 место и пробился в Лигу Чемпионов.

А еще: "Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга| http://soccernews.ru
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