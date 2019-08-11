Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедчелсифрэнк лэмпард

Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал проигрышный матч 1-го тура с "Манчестер Юнайтед" (0:4). Об этом сообщает ВВС.

По итогам этой игры "Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года.

"Четыре ошибки привели к голам. Виноваты только мы, приняли ряд неверных ошибок. Этот матч не должен был так заканчиваться. "Челси" не должен проигрывать тут со счетом 0:4", - сказал Лэмпард.

Напомним, этот матч был дебютным для Лэмпарда с "Челси".

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