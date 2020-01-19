Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (0:1).

"Синие" пропустили единственный мяч на 94-й минуте.

"Жестокая реальность футбола в том, что если ты не забиваешь, то соперник остается в игре, и происходит что-то подобное. Таковы реалии футбола.

Мы владеем мячом больше противника в каждой встречи сезона. Мы много работаем с мячом, но забиваем недостаточно", - сказал Лэмпард.

"Челси" с 39 баллами занимает 4 место в турнирной таблице. В следующем туре лондонский клуб сыграет с "Арсеналом".

Не пропустите: "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ | http://soccernews.ru