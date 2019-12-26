Лэмпард прокомментировал поражение от "Саутгемптона"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о поражении от "Саутгемптона" (0:2).

"Мы создали слишком мало моментов, играли как будто сезон только начался. Сейчас мы не отвечаем сопернику в домашних матчах. У нас не выходит с завершающей передачей.

В игре с "Тоттенхэмом" у нас было пространство для забегов, а сегодня этого не было. Это очень меняет ситуацию. Думаю, на старте сезона мы были бы довольны тем, какое место сейчас занимаем. Мы отлично играем на выезде, однако необходимо улучшить игру в домашних матчах", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

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