Лэмпард прокомментировал поражение от "Валенсии"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии".

"Мы не должны упускать свои моменты в таких матчах. У нас было не так много шансов. А ещё пенальти, который мы не реализовали. Впереди долгий путь. Это урок. Команды на таком высоком уровне могут доставить нам неприятности. Это Лига Чемпионов, и в ней непростые игры. Нам предстоит столкнуться с трудностями на пути с молодёжью, которая у нас есть, и изменениями, которые мы пытаемся сделать в команде. Но мы должны быть сильными", - цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что "Челси" проиграл "Валенсии" на своём поле со счётом 0:1.

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