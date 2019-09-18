Лэмпард прокомментировал поражение от "Валенсии"

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Лэмпард прокомментировал поражение от "Валенсии"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии".

"Мы не должны упускать свои моменты в таких матчах. У нас было не так много шансов. А ещё пенальти, который мы не реализовали.  Впереди долгий путь. Это урок. Команды на таком высоком уровне могут доставить нам неприятности. Это Лига Чемпионов, и в ней непростые игры. Нам предстоит столкнуться с трудностями на пути с молодёжью, которая у нас есть, и изменениями, которые мы пытаемся сделать в команде. Но мы должны быть сильными", - цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, что "Челси" проиграл "Валенсии" на своём поле со счётом 0:1.

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