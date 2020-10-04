Лэмпард прокомментировал потенциальный переход Хадсона-Одои в "Баварию"

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Лэмпард прокомментировал потенциальный переход Хадсона-Одои в "Баварию"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе Каллума Хадсона-Одои в "Баварию". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб ищет ищет нового игрока на фланг атаки и готов арендовать футболиста с правом последующего выкупа.

"Каллум определенно входит в мои планы. В игре с "Кристал-Пэлас" он был очень хорош. Особенно во второй половине, когда он начал играть более агрессивно", - цитирует Лэмпарда официальный сайт команды.

За основную команду "Челси" Хадсон-Одои провёл 65 матчей, забил 9 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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