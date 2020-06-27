Лэмпард прокомментировал предстоящий переход Вернера в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о предстоящем переходе в лондонский клуб нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
"Я не думаю, что трансфер одного игрока означает, что мы сможем бороться за чемпионский титул в следующем сезоне, ведь "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" являются двумя лучшими командами мира. Мы понимаем, что разница между нами и ними существует. Мы должны упорно работать, чтобы регулярно побеждать, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", - приводит слова Лэмпарда ВВС.
Напомним, что "Челси" согласовал трансфер Вернера за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за "РБ Лейпциг" 44 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18