Лэмпард прокомментировал предстоящий переход Вернера в "Челси"

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Лэмпард прокомментировал предстоящий переход Вернера в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о предстоящем переходе в лондонский клуб нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

"Я не думаю, что трансфер одного игрока означает, что мы сможем бороться за чемпионский титул в следующем сезоне, ведь "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" являются двумя лучшими командами мира. Мы понимаем, что разница между нами и ними существует. Мы должны упорно работать, чтобы регулярно побеждать, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

Напомним, что "Челси" согласовал трансфер Вернера за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за "РБ Лейпциг" 44 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач.

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