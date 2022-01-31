Лэмпард прокомментировал свое назначение в "Эвертон"
Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен
Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение.
"Для меня большая честь возглавить клуб такого масштаба и традиций, как "Эвертон". Я очень голоден, чтобы начать работу. Поговорив с владельцем, председателем и руководством, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать, чтобы объединить их.
Вы можете почувствовать страсть фанатов "Эвертона" к своему клубу. Это будет очень важно. Это двусторонняя вещь. Я думаю, что "Эвертон" - уникальный клуб, в котором можно действительно понять, что хотят видеть болельщики. Первое, чего они хотят, — это борьба и желание, и это всегда должно быть нашей основой.
Моим первым сообщением для футболистов будет то, что мы должны сделать это вместе. Мы постараемся делать свою работу, и я знаю, что болельщики нас поддержат", - сказал английский тренер.
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|Команда
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|27
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|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
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