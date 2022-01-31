Лэмпард прокомментировал свое назначение в "Эвертон"

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Лэмпард прокомментировал свое назначение в "Эвертон"

Фото: инстаграм "Эвертона"\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение.

"Для меня большая честь возглавить клуб такого масштаба и традиций, как "Эвертон". Я очень голоден, чтобы начать работу. Поговорив с владельцем, председателем и руководством, я очень ощутил их страсть и амбиции. Надеюсь, они почувствовали мои амбиции и то, как усердно я хочу работать, чтобы объединить их.

Вы можете почувствовать страсть фанатов "Эвертона" к своему клубу. Это будет очень важно. Это двусторонняя вещь. Я думаю, что "Эвертон" - уникальный клуб, в котором можно действительно понять, что хотят видеть болельщики. Первое, чего они хотят, — это борьба и желание, и это всегда должно быть нашей основой.

Моим первым сообщением для футболистов будет то, что мы должны сделать это вместе. Мы постараемся делать свою работу, и я знаю, что болельщики нас поддержат", - сказал английский тренер.

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