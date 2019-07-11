Лэмпард прокомментировал свой дебют у руля "Челси"

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Лэмпард прокомментировал свой дебют у руля "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался об исходе товарищеского матча с ирландским "Богемиансом".

Напомним, что эта игра стала дебютной для 41-летнего специалиста у руля "синих".

"Матч получился трудным. Мы совсем недавно приступили к тренировкам, а уже через несколько дней провели игру. Поэтому возникли трудности, касающиеся физики. Мы давали футболистам достаточно серьёзные нагрузки на тренировках, в том числе и с утра. Я хочу заложить фундамент на предстоящий сезон. Безусловно, мы всегда хотим выиграть, но в таких матчах победа - это не главное. Здесь важно, чтобы футболисты набрали необходимую форму. В целом мы довольны результатом, и я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых игроков", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

"Челси" сыграл вничью с "Богемиансом" со счётом 1:1, упустив победу на 89-й минуте.

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