Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о покупке своим клубом полузащитника "Аякса" Хакима Зиеша.

"Впервые я заметил его в матчах "Аякса" в прошлом розыгрыше ЛЧ. По-моему, он показал выдающуюся игру, особенно в противостоянии с "Тоттенхэмом". В этом сезоне Хаким дважды играл против нас, поэтому я достаточно многое узнал. У него невероятная левая нога, и помимо игры на фланге он может выходить на позиции под нападающим.

Стоит отметить, что в этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень сложно давались проходы в штрафную и обостряющие пасы. Зиеш определённо тот игрок, который добавит нам креативности и что-то новое. Он отдаёт голевые передачи, забивает сам. Я знаю, что он присоединится к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда его переход наконец состоится", - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Трансфер Зиеша обойдётся "Челси" в 40 миллионов евро. Контракт марокканца с "синими" будет рассчитан до лета 2025 года.

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