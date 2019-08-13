Лэмпард прокомментировал уход Давида Луиза в "Арсенал"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему защитник Давид Луиз покинул клуб и перешёл в "Арсенал".

"Появлялась информация о забастовке. Ничего подобного не было. "Арсенал" хотел купить его, поэтому мы должны были принять решение. Конечно, Луиз хороший игрок и перешёл в стан конкурента, но такова была ситуация. А я сосредоточусь на тех футболистах, которые находятся в моём распоряжении", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт "синих".

Напомним, что "Арсенал" купил Луиза у "Челси" за 8,7 миллионов евро. 32-летний бразилец заключил с "канонирами" двухлетний контракт.

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