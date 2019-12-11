Лэмпард прокомментировал увольнение Карло Анчелотти
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера "Наполи". Об этом сообщает Goal.
Напомним, 60-летнего специалиста отправили в отставку после того, как неаполетанцы разгромили "Генк" (4:0) в Лиге чемпионов и прошли в плей-офф.
"Я очень уважаю Анчелотти, мне жаль, что так случилось. Я видел интервью до матча, и было видно, что ему непросто в клубе, но он старается держать себя в руках. Я уверен, он сможет найти хорошую работу в любом топ-клубе", - сказал Лэмпард.
Анчелотти работал в "Наполи" с 2018 года. Ранее сообщалось, что его пост займет сегодня Джаннаро Гаттузо, который уже согласовал контракт с клубом.
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Лига Чемпионов: результаты 10 декабря
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|15
|36
|3
|Лацио
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|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9