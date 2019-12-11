Лэмпард прокомментировал увольнение Карло Анчелотти

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера "Наполи". Об этом сообщает Goal.



Напомним, 60-летнего специалиста отправили в отставку после того, как неаполетанцы разгромили "Генк" (4:0) в Лиге чемпионов и прошли в плей-офф.



"Я очень уважаю Анчелотти, мне жаль, что так случилось. Я видел интервью до матча, и было видно, что ему непросто в клубе, но он старается держать себя в руках. Я уверен, он сможет найти хорошую работу в любом топ-клубе", - сказал Лэмпард.



Анчелотти работал в "Наполи" с 2018 года. Ранее сообщалось, что его пост займет сегодня Джаннаро Гаттузо, который уже согласовал контракт с клубом.

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