Лэмпард прокомментировал волевую победу "Челси" над "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о победе своей команды в матче 20-го тура АПЛ с "Арсеналом" (2:1). Об этом сообщает BBC.

Напомним, что "синие" сравняли счет на 83-й минуте и вышли вперед на 87-й.

"Мы играли ужасно в первые 30 минут: медленно, вяло, нервно. Совершенно не так как с "Тоттенхэмом". Мы позволяли делать "Арсеналу" все, что хотели, но во втором тайме мы доминировали", - сказал тренер.

После 20 туров АПЛ "Челси" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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