Лэмпард высказался о вылете "Челси" из Лиги Чемпионов

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Лэмпард высказался о вылете "Челси" из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:4).

Отметим, лондонский клуб проиграл немцам с общим счетом 7:1.

"Это был хороший опыт в Лиге Чемпионов. Хорошее испытание. Многие наши игроки проводят дебютный сезон. Я виду, куда хочу развиваться и уверен, что вернемся. Это был сезон взлетов и падений", - цитирует Лэмпарда официальный твиттер "Челси".

"Синие" закончили выступление в Лиги Чемпионов.

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