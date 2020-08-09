Лэмпард высказался о вылете "Челси" из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался по поводу поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (1:4).
Отметим, лондонский клуб проиграл немцам с общим счетом 7:1.
"Это был хороший опыт в Лиге Чемпионов. Хорошее испытание. Многие наши игроки проводят дебютный сезон. Я виду, куда хочу развиваться и уверен, что вернемся. Это был сезон взлетов и падений", - цитирует Лэмпарда официальный твиттер "Челси".
"Синие" закончили выступление в Лиги Чемпионов.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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