Лэмпард прокомментировал завершение карьеры Торреса

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поздравил экс-одноклубника Фернандо Торреса с завершением профессиональной карьеры.

"Поздравляю Торреса с завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего во всём, чем он теперь будет заниматься. Это хороший человек и мой друг. Мы по-прежнему общаемся. Он связался со мной, когда я завершил карьеру, и я сделал то же самое, потому что мы уважаем друг друга. У него была фантастическая карьера. Конечно, не обошлось без непростых периодов, но также у него были и славные моменты", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт "синих".

Свой прощальный матч испанец провёл в пятницу, 23 августа. В течение карьеры он выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу".

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