Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"

Теги челсифрэнк лэмпард

Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"

В "Челси" прошла первая тренировка под руководством Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что 41-летний специалист заключил трехлетний контракт с лондонцами. До этого он работал в "Дерби Каунти", который под его руководством вышел в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но проиграл "Астон Вилле".

Лэмпард отдал "Челси" 13 лет футбольной карьеры (2001-2014), в его активе 648 матчей и 211 забитых голов (клубный рекорд).

Не пропустите: Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов