Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"

В "Челси" прошла первая тренировка под руководством Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что 41-летний специалист заключил трехлетний контракт с лондонцами. До этого он работал в "Дерби Каунти", который под его руководством вышел в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но проиграл "Астон Вилле".

Frank Lampard’s first training session as head coach of Chelsea is about to get underway! #CFCinDublin pic.twitter.com/gIXcBQKkeo