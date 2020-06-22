Лэмпард провёл юбилейный матч в тренерской карьере

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Лэмпард провёл юбилейный матч в тренерской карьере

Наставнику лондонского "Челси" Фрэнку Лэмпарду покорилась отметка в 100 матчей на посту главного тренера.

Юбилейной для 42-летнего специалиста стала игра 30-го тура АПЛ между "синими" и "Астон Виллой".

В 100 матчах Лэмпард одержал 48 побед, 23 раза сыграл вничью и потерпел 29 поражений.

Англичанин пока работал только в двух клубах - "Челси" и "Дерби Каунти". У руля "пенсионеров" он провёл 43 поединка, а "баранов" - 57.

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