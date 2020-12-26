Лэмпард раскритиковал календарь "Челси"

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Лэмпард раскритиковал календарь "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил недовольство расписанием своей команды.

"Принято решение, что мы сыграем дважды за 48 часов, в то время как другие команды, которые борются за высокие места, играют два раза за три дня. Не понимаю, насколько это имеет отношение к честности. Думаю, что это неправильно", - цитирует Лэмпарда Goal.com.

26 декабря "Челси" сыграет в гостях с "Арсеналом", а 28 декабря - примет "Астон Виллу".

По итогам 14 туров "синие" занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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