Лэмпард раскритиковал судейство в матче с "Манчестер Юнайтед"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард остался недоволен решениями арбитра в матче 26-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "красные дьяволы" выиграли со счётом 2:0, а судья Энтони Тэйлор отменил два гола "синих" в довольно спорных эпизодах.

"Магуайра следовало удалять с поля, это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. У Жиру в офсайде был только ноготь. Но это я могу понять - такие сейчас правила. Не могу понять, почему судьи не используют видеоповторы. Они должны делать это", - цитирует Лэмпарда BBC.

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