Лэмпард раскрыл подробности травмы Канте

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Лэмпард раскрыл подробности травмы Канте

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте выбыл из строя из-за травмы.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, у 29-летнего футболиста повреждение подколенного сухожилия.

Звёздный француз пропустит около недели и не сыграет в двух матчах - против "Моркамба" в Кубке Англии и "Фулхэма" в АПЛ.

В текущем сезоне Канте провёл за "Челси" 24 игры и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Футболисты "Челси" недовольны тактикой Лэмпарда. | http://soccernews.ru
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