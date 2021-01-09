Лэмпард раскрыл подробности травмы Канте

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте выбыл из строя из-за травмы.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, у 29-летнего футболиста повреждение подколенного сухожилия.

Звёздный француз пропустит около недели и не сыграет в двух матчах - против "Моркамба" в Кубке Англии и "Фулхэма" в АПЛ.

В текущем сезоне Канте провёл за "Челси" 24 игры и сделал 2 ассиста.

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