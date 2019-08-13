Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА

Теги челсифрэнк лэмпард

Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Я хорошо настроен, верю в своих игроков и знаю, что мы тут не случайно. Я знаю, на что способен "Ливерпуль", у них фантастический тренер, они заслуженно выиграли в Лиге чемпионов.

Мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Этот трофей многое значит для клуба" - сказал Лэмпард.

Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.

Напомним, Лэмпард стал главный тренером "Челси" этим летом. В первом матче АПЛ "синие" потерпели крупное поражение от "МЮ" (0:4).

А еще: "Манчестер Юнайтед" отдал вратаря Перейру в аренду "Хартсу"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR

На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов