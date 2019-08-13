Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Я хорошо настроен, верю в своих игроков и знаю, что мы тут не случайно. Я знаю, на что способен "Ливерпуль", у них фантастический тренер, они заслуженно выиграли в Лиге чемпионов.

Мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Этот трофей многое значит для клуба" - сказал Лэмпард.



Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.



Напомним, Лэмпард стал главный тренером "Челси" этим летом. В первом матче АПЛ "синие" потерпели крупное поражение от "МЮ" (0:4).

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