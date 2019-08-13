Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
"Я хорошо настроен, верю в своих игроков и знаю, что мы тут не случайно. Я знаю, на что способен "Ливерпуль", у них фантастический тренер, они заслуженно выиграли в Лиге чемпионов.
Мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Этот трофей многое значит для клуба" - сказал Лэмпард.
Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.
Напомним, Лэмпард стал главный тренером "Челси" этим летом. В первом матче АПЛ "синие" потерпели крупное поражение от "МЮ" (0:4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16