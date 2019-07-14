Лэмпард рассказал, как "Челси" будет справляться без трансферов

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Лэмпард рассказал, как "Челси" будет справляться без трансферов

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился информацией о предсезонной подготовке команды.

"Хочу чтобы команда могла адаптироваться к изменениям как во время игр, так и на протяжении всего сезона. Мы работаем над этим на занятиях, и я требую этого от футболистов. Мы знаем, что не сможем подписать новых игроков, поэтому стараемся проработать все детали перед стартом сезона. Нам нужно научиться осложнять жизнь сопернику", - цитирует Лэмпарда сайт клуба.

Напомним, что "Челси" получил от ФИФА трансферный бан на два ближайших окна.

Читайте также: "Челси" разгромил "Сент-Патрикс" в товарищеском матче. Это первая победа Лэмпарда после назначения. | http://soccernews.ru
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