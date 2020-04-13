Лэмпард рассказал, когда "Челси" сможет бороться за чемпионство

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что клуб сможет конкурировать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", но пока не готов назвать сроки.

"Не хочу спешить с заявлениями, так как очевидно, на каком уровне находятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Глупо будет заявить, что мы быстро сможем сократить отставание от них. Эти клубы провели огромную работу, заполучив топовых тренеров и игроков.

Мы должны пройти свой путь, не копируя чьи-то наработки. У нас есть опытные футболисты, которые помогают расти молодым. Но мы знаем, что в некоторых моментах нам нужно прибавлять.

Сейчас сложно что-то планировать из-за ситуации в мире. Но я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении. Возможно, мы сумеем подписать нужных игроков, которые помогут нам сократить отставание от лидеров", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

На момент приостановки чемпионата Англии "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание "аристократов" от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" составляет 34 и 9 очков соответственно.

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