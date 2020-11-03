Лэмпард рассказал, когда Пулишич вернется в строй

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о сроках восстановления американского нападающего команды Кристиана Пулишича.

"Повреждение Кристиана является незначительным. Мы рады этому, так как он является важным игроком для нас. Пулишич уже приступил к тренировкам. Он не сможет сыграть в среду, а дальше будет видно", - приводит слова Лэмпарда BBC.

Пулишич получил повреждение во время разминки перед матчем чемпионата Англии с "Бернли" (3:0).

В нынешнем сезоне 22-летний Пулишич провел за "Челси" пять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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