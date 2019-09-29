Лэмпард рассказал о состоянии травмированного Канте

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард после победного матча с "Брайтоном" (2:0) рассказал, как чувствует себя Н’Голо Канте, который был травмирован накануне.

"Мы решили с ним не рисковать. Он очень важен для команды, однако ему нелегко войти в нужный ритм, так как из-за полученной травмы в прошлом сезоне, ему не удалось как следует подготовится.

У Канте есть шанс сыграть против "Лилля" в Лиге Чемпионов", - сказал Лэмпард.

Канте выступает в "Челси" с 2016 года. В этом сезоне он выступал в 3 матчах, отметившись 1 голом.

Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лилль" - "Челси" состоится 2 октября, начало - в 22:00 мск.

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