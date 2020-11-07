Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился новостями из лазарета своей команды.

По словам английского специалиста, до сих пор недоступны для тренировок вингер Кристиан Пулишич и полузащитник Кай Хаверц. У американца травма подколенного сухожилия, а у немца - коронавирус.

Вратарь Кепа Аррисабалага, в свою очередь, восстановился после повреждения плеча и уже занимается с командой.

Сегодня "Челси" примет "Шеффилд Юнайтед" в рамках 8-го тура АПЛ. Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

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