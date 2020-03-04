Лэмпард рассказал о состоянии здоровья Виллиана и Ковачича

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Лэмпард рассказал о состоянии здоровья Виллиана и Ковачича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после победного матча 1/8 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" (2:0) рассказал, как чувствуют себя игроки команды Виллиан и Матео Ковачич.

Оба футболиста в этой встрече получили травмы.

"У игроков возникли проблемы с ахиллом. У Виллиана ситуация лучше, но все станет ясно позднее. Повреждение Ковачича выглядит чуть хуже, однако мы надеемся, что серьезных последствий удастся избежать", - цитирует тренера официальный сайт синих.

В этом розыгрыше 31-летний Виллиан в 36 матчах забил 6 голов и сделал 5 ассистов. У 25-летнего Ковачича 37 игр, 2 гола и 2 результативные передачи.

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