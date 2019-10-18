Лэмпард рассказал о своих отношениях с Моуринью

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, какие отношения связывают его с бывшим главным тренером "синих" Жозе Моуринью.

"Время от времени мы переписываемся с Жозе. В начале сезона мы с ним немного общались, например, обсудили матч против "Манчестер Юнайтед". Это была нормальная беседа. Я работаю главным тренером уже на протяжении некоторого времени, поэтому понимаю, что о некоторых вещах стоит поговорить. У меня хорошие отношения с Моуринью", - цитирует Лэмпарда TalkSPORT.

По итогам восьми туров "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.

Моуринью возглавлял "пенсионеров" с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2015 год, выиграв с командой 8 трофеев.

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