Лэмпард рассказал о травме форварда "Челси" Зиеша

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Лэмпард рассказал о травме форварда "Челси" Зиеша

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал травму марокканского нападающего лондонского клуба Хакима Зиеша. Форвард травмировался в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Лидсом" (2:1) и был заменен на 30-й минуте.

"Хаким получил повреждение задней поверхности бедра. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование. Травма Зиеша - это потеря для "Челси", особенно с учетом напряженного календаря", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний Зиеш провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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