Лэмпард рассказал о травме Канте

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Лэмпард рассказал о травме Канте

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард раскрыл подробности очередного повреждения хавбека "синих" Нголо Канте.

"У него мышечная травма, похожая на ту, что он получил недавно в матче с "Арсеналом". Надеюсь, для восстановления ему потребуется не более трёх недель", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, что 28-летний Канте травмировался в начале матча с "Манчестер Юнайтед", который состоялся в минувший понедельник.

В текущем сезоне звёздный француз забил 3 гола в 22 играх за "аристократов".

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