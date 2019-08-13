Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА

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Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах с составом перед матчем за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".

"Канте в матче с "Манчестер Юнайтед" появился на поле только во втором тайме. Я отлично понимаю, насколько он важен для команды. Но в игре с "МЮ" он вновь получил небольшую травму. Решение по нему будет принято позднее.

Виллиан вскоре вернется в строй, но я не уверен, что смогу выпустить его на поле в таком интенсивном матче. Но в запас он попадет. Тоже самое могу сказать про Рюдигера", - приволит слова Лэмпарда Goal.com.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее "Ливерпуль" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, "Челси" является 1-кратным обладателем трофея.

Не пропустите: Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА. | http://soccernews.ru
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