Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о проблемах с составом перед матчем за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".
"Канте в матче с "Манчестер Юнайтед" появился на поле только во втором тайме. Я отлично понимаю, насколько он важен для команды. Но в игре с "МЮ" он вновь получил небольшую травму. Решение по нему будет принято позднее.
Виллиан вскоре вернется в строй, но я не уверен, что смогу выпустить его на поле в таком интенсивном матче. Но в запас он попадет. Тоже самое могу сказать про Рюдигера", - приволит слова Лэмпарда Goal.com.
Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 августа. Начало встречи в 22:00 мск.
Ранее "Ливерпуль" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, "Челси" является 1-кратным обладателем трофея.
Не пропустите: Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
Лента новостей
-
Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"
-
Йеремейефф стал игроком дрезденского "Динамо"
-
АПОЭЛ выбил "Карабах" из квалификации Лиги Европы
-
Мане высказался о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси"
-
Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА
-
"Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба
-
Агенты Коутиньо ждут новостей от "Барселоны". Хавбек может перейти в ПСЖ
-
Дзюба рассказал, чем займется после окончании карьеры футболиста
-
Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак"
-
Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым
-
"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
-
3
Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"
-
Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного
-
Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА
-
1
Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Фанаты тепло встретили Клоппа перед матчем за Суперкубок УЕФА с "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16