Лэмпард рассказал о восстановлении Канте
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, когда хавбек команды Н’Голо Канте вернется в общий строй. Об этом информирует пресс-служба лондонцев.
"Надеюсь, Канте сможет начать тренироваться в ближайшие дни, жду, что он вернется до перерыва на матчи сборных", - сказал Лэмпард.
Напомним, футболист не играет с лондонцами с середины октября этого года, после того, как получил травму во время предматчевой разминки сборной России.
Напомним, вчера, 30 октября, "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) матче Кубка Англии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
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|Норвич Сити
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|Уотфорд
|10
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