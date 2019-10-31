Лэмпард рассказал о восстановлении Канте

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Лэмпард рассказал о восстановлении Канте

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, когда хавбек команды Н’Голо Канте вернется в общий строй. Об этом информирует пресс-служба лондонцев.

"Надеюсь, Канте сможет начать тренироваться в ближайшие дни, жду, что он вернется до перерыва на матчи сборных", - сказал Лэмпард.

Напомним, футболист не играет с лондонцами с середины октября этого года, после того, как получил травму во время предматчевой разминки сборной России.

Напомним, вчера, 30 октября, "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2)  матче Кубка Англии.

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