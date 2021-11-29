Лэмпард сделал выбор между Месси и Роналду

Фото: инстаграм Фрэнка Лэмпарда/Автор неизвестен

Бывший футболист и тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что он ставит нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выше форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"Я всегда был фанатом Месси. Но если принять во внимание результативность Роналду, а также его голы в важных матчах, в финалах и полуфиналах, то я отдаю предпочтение ему", – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. На счету 34-летнего Месси четыре забитых мяча и три голевые передачи в 11 поединках.

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